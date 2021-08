Horrorparty: Zu viel Kirschlikör und ein geschlachtetes Schwein

Obwohl ich mich nicht so gut verständigen konnte, weil ich nicht fließend Rumänisch sprach, war ich froh, auf der Party zu sein. Nach dem dritten Glühwein verbesserten sich auch meine Sprachkenntnisse. Doch am nächsten Morgen begann, was mich schon in den Tagen zuvor mentale Vorbereitung gekostet hatte: Es sollte ein Schwein geschlachtet werden. So ist es in Rumänien im Winter Tradition. Mir sollte die große Ehre zuteil werden, während der Schlachtung das Ringelschwänzchen des Schweins zu halten. Das Problem: Seit ich 13 Jahre alt bin, bin ich ich Vegetarierin. Dabei geht es mir nicht nur um Klimaschutz. Mir liegt das Tierwohl am Herzen und ich hatte sechs Jahre lang kein Fleisch mehr gegessen – ohne Ausnahmen.

„Als ich die Schreie des Schweins hörte, war ich wie festgefroren“

Trotzdem hatte ich mir in den Tagen zuvor vorgenommen, meiner Rolle als Ringelschwänzchen-Halterin irgendwie gerecht zu werden. Ich wollte der rumänischen Tradition gerecht werden und dachte mir: ,Dieses Schwein hatte sicherlich ein besseres Leben als ein abgepacktes Hähnchen bei Aldi.‘ Doch als ich mir auf der Terrasse der Holzhütte meine Jacke anzog und schon die Schreie des Schweines hörte, war ich wie festgefroren. Meine Vorsätze, mir die Schlachtung zumindest anzuschauen, waren wie weggeblasen. Und so stand ich dort auf der Terrasse, bewegte mich keinen Zentimeter, während eines der älteren Kinder der Gäste das Schwänzchen des Schweines hielt, als es geschlachtet wurde.