Horror-Party: Zwei ungebetene Gäste und ein geklauter Toaster

Ich, irgendwann auch sehr ausgelassen am Tanzen, bekam das Chaos erst gar nicht richtig mit. Draußen waren nämlich zwei ungebetene Gäste dazugekommen: zwei Jungs, wahrscheinlich etwas älter als wir. Niemand schien sie zu kennen, geschweige denn eingeladen zu haben. Gastgeberin Mila wollte keine komplett Fremden in ihrem Haus haben. Wir versuchten also erst sehr freundlich, die Jungs rauszuschmeißen. Ihnen schien aber nicht aufzufallen, wie unwillkommen sie auf unserer Party waren. Sie bedienten sich stattdessen ungefragt aber sehr motiviert weiter an der provisorisch aufgebauten Minibar. An unserer provisorisch aufgebauten Minibar.