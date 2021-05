Horror-Party: Rentner-Pogo mit Aperol-Spritz

Manche sagen, sie würden auf solche Konzerte gehen, weil ihnen die Musik gefällt. Dabei geht es natürlich um mehr: Auf Punkshows gibt es keinen Leistungsgedanken, weil hier meistens Bands auf der Bühne stehen, die von Instrumenten wenig Ahnung haben. Auf Punkshows gibt es nur in der Theorie ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, denn das Wort Pogo klingt vielleicht harmlos, aber mindestens zwei Leute werden am nächsten Morgen mit einem Gips aufwachen. Auf Punkshows möchte man nicht beschwipst sein, sondern einigermaßen besoffen. Punkshows, wie ich sie schätze, sind Verweigerung, Selbstzerstörung, Weltflucht. Yoga in destruktiv. Und: Punk mag tot sein, aber immerhin ist er zuverlässig. Ich habe auf so vielen Konzerten das Immergleiche erlebt. Umso verwirrender war es, an jenem Abend in München zu lernen: So ist es eben nicht. Denn eine Punkshow passt so gut in diese Stadt wie eine Fashion Week nach Bitterfeld-Wolfen.