Und obwohl Hochzeiten ein Fest der Liebe sein sollten und eigentlich das Brautpaar im Mittelpunkt des Geschehens stehen sollte, stohlen Rizzo und Sandy ihnen eiskalt die Show. Mit Liebe hatte das kaum etwas zu tun. Zum verbalen Schlagabtausch der beiden es gegen Ende der Feier, spät nachts. Während ich gemeinsam mit meiner Schwester auf der Tanzfläche versuchte, das Beste aus dem Fest herauszuholen, lenkten die beiden (ehemaligen?) Freundinnen die Aufmerksamkeit auf sich, indem sie aus dem Nichts einen lauten Streit begannen. Sandy und Rizzo schrien sich gegenseitig an und versperrten einander den Ausgang aus dem Saal, so dass alle gezwungen waren, an ihren Plätzen zu bleiben. Ich gebe zu, nicht jede Beleidigung verstanden zu haben. Von den fünf Sprachen, die ich spreche, stritten sie ausgerechnet auf der, die ich am wenigsten beherrsche. Aber klar war, dass die beiden sich gegenseitig nicht gerade ewige Verbundenheit schworen.