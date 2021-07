Horror-Party: Hochzeitsalbtraum in der Mehrzweckhalle

Ich hatte meinen Freund schon vorgewarnt, dass es „ein bisschen spießig“ werden könnte. Allzu sehr ins Detail wollte ich aber nicht gehen, sonst hätte ich am Ende noch alleine auf die Hochzeit nach Baden-Württemberg fahren müssen. So war zumindest er noch guter Hoffnung, als wir uns vor drei Jahren auf den Weg machten.

Linoleumboden, Blumendeko und Segmüller-Sofas

Die kirchliche Trauung war auch noch ganz in Ordnung, doch danach ging es direkt in die große Mehrzweckhalle des kleinen schwäbischen Dorfes, in dem mein Cousin und seine Frau sich kurz vorher das Ja-Wort gesagt hatten. Der rechteckige Kasten mit Glasfront und Linoleumboden, auf dem in gedeckten Farben Basketball- und Fußballfelder aufgemalt waren, entsprach meinen schlimmsten Erwartungen. Auf blauem Linoleum stand die Braut in einem Prinzessinnen-Brautkleid, das wahrscheinlich etwa 4000 Euro gekostet hatte. Um sie herum ordentlich sortierte Blumendeko. Um perfekt allen Spießer-Vorurteilen zu entsprechen, die gegenüber Schwaben existieren, fehlte eigentlich nur noch ein neu gekauftes Segmüller-Sofa – ganz nach der Mentalität: hauptsache sauber und neu. Mir kam die ganze Atmosphäre schrecklich kühl und schwunglos vor. „Mega spießig“, dachte ich und wünschte mich weit weg, auf die Hochzeit einer meiner Freundinnen: wildromantisch im Wald mit Zelten, Wiesenblumen und Häppchen zum Essen.