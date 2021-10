Horror-Party: Der Joint des Grauens

Leichter gesagt als getan. Auf dem Weg konnte ich mich nur auf das Gehen konzentrieren. Viel bekam ich ehrlicherweise nicht mit. Aber wir mussten ja nur die Bar erreichen, und dann würde alles gut werden! Leider war das in unserem Zustand nicht mehr so einfach. Irgendwann schafften wir es zwar in einen Bus, wussten aber nicht genau, wo wir aussteigen sollten. Es begann für mich also eine Fahrt des Grauens, die einfach nicht enden wollte. War ich etwa in meiner persönlichen Hölle gelandet und musste jetzt für immer in diesem leeren, dunklen Bus bleiben? Spoiler: Natürlich nicht. Die Fahrt endete. Endlich in der Bar angekommen, setzten wir uns und genossen die Wärme. Ende gut, alles gut? Von wegen. Statt zu tanzen, saßen wir dort völlig fertig und durchgefroren auf unseren Stühlen. Langsam sahen wir ein: Die Partylaune ist weg. Das Gras hatte die Stimmung nicht nur niedergeschlagen, sondern ihr das Genick gebrochen und sie begraben.