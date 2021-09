Horror-Party: Ein Tindermatch und drei Weirdos

Der Abend fing mit einem Tinder-Match an. Meine Freundin Julia wollte sich unbedingt ausprobieren und hatte sich vorgenommen, jetzt endlich ihre wilde Jugend zu genießen. Der Typ sollte also ein paar Freunde mitbringen, idealerweise würden wir uns alle super verstehen und die Party unvergesslich werden. Unvergesslich, das war sie am Ende auch. Aber eben nicht ganz so, wie wir dachten. Wir packten also eine Schüssel Guacamole, ein paar Flaschen Wein und noch etwas Schnaps ein und trafen uns mit den Typen an einem neutralen Ort am See – als Vorsichtsmaßnahme, damit wir sie notfalls auch loswerden könnten, sollten sie sich als Creeps rausstellen. Die drei Jungs schienen eigentlich ganz nett zu sein, aber irgendwie kam die Party nicht so richtig in Schwung, die Gespräche stockten und die Stimmung war eher mittelmäßig. Vielleicht war das der Grund, warum sich Till, einer der Jungs und eigentlich der designierte Fahrer, kurzerhand nach dem Alkohol griff. Auch das Tindermatch meiner Freundin schien nicht gerade ein Traumtyp zu sein – er zeigte uns stolz seine lange Tinder-Eroberungsliste.