4553 Euro Brutto für den Archivar

Wir gehen all die Akten durch und versuchen, am Ende einen repräsentativen Schnitt abzubilden. Zum Beispiel nehmen wir besonders interessante Verfahren, die es in die Presse geschafft haben, aber auch ganz normale Standard-Fälle. Was wir nicht archivieren, wird für die Nachwelt nicht überliefert. Um unsere Entscheidung nachvollziehbar und transparent zu machen, schreiben wir auf, welche Akten wir aus welchen Gründen übernehmen. Ich überlege immer genau, warum ich gerade diese Akte nehme und die anderen nicht. Wir sind dafür verantwortlich, das Bild nicht zu verzerren. Wenn sich Leute in 50 oder 100 Jahren die Akten anschauen, könnte sonst der Eindruck entstehen, dass beispielsweise nur Schwerverbrecher vor Gericht gelandet sind. Außerdem erschließen wir die Quellen inhaltlich und machen sie nutzbar für die Öffentlichkeit. Die Auswertung der Quellen überlassen wir in den meisten Fällen der Wissenschaft.