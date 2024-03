3850 Euro brutto für die Försterin

„Ich habe an der Fachhochschule Freising Forstingenieurwesen studiert. Zu den Fächern gehören zum Beispiel Forstbetriebsplanung, Zoologie und Naturschutzrecht. Neben der Theorie gibt es viele Praxisangebote wie den Jagd- und Imkereischein oder Motorsägenkurse. Einige der Vorlesungen finden im Wald statt. Außerdem gehören zwei Praxissemester zum Studium. Dabei lernt man von Waldarbeitern, was es heißt, bei Schneeregen Tannen zu pflanzen und begleitet Förster:innen bei der Arbeit. Dem Studium folgt bei den meisten der einjährige Anwärterdienst, in Bayern ist das in Lohr am Main. In der ersten Hälfte arbeitet man für die Staatsforsten, also staatlich bewirtschaftete Flächen. Die nächsten fünf Monate ist man im Forstamt für Privat- und Kommunalwälder tätig. Dann folgt das Staatsexamen, das ermöglicht die Verbeamtung. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, bei den Staatsforsten ein duales Studium zu machen. Ich bin seit meinem Abschluss vor neun Jahren im gehobenen technischen Dienst im Amt für Ernährung, Forstwirtschaft und Forsten Weilheim als Beamtin.“