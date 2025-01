5500 Euro Brutto für den Leasing-Krankenpfleger

Wenn der Einsatzort mehr als 70 Kilometer von meinem Wohnort entfernt ist, stellt mir die Leasingfirma eine Unterkunft zur Verfügung, die vom Krankenhaus bezahlt wird. Momentan arbeite ich in einem Krankenhaus in Ludwigshafen. Vorher war ich drei Monate in einer Klinik im Saarland, dann einen Monat in einem Altenheim und davor in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung am Bodensee. Ich verbringe mindestens einen Monat und maximal anderthalb Jahre an einem Einsatzort.