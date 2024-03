3413 Euro brutto für den Mechatroniker für Kältetechnik

Wie ich Kälte- und Klimatechniker geworden bin

„Nachdem ich im Abitur durchgefallen war, war ich unsicher, welche Ausbildung die richtige für mich ist. Ein Freund schlug mir vor, in seinem Betrieb reinzuschnuppern. Nach zwei Wochen Probearbeit fing ich die dreieinhalbjährige Ausbildung an. Der Blockunterricht an der Berufsschule fokussiert sich auf die Fächer Kälte-, Klima-, Elektro- und Anlagentechnik. In meinem Betrieb durfte ich meinen Kollegen ab dem ersten Tag nicht nur auf die Finger schauen, sondern unter Anweisung eines Gesellen direkt mit anpacken. Zusätzlich hat man in der Innung, dem Landesverband der Klima- und Kälteindustrie, noch mehrwöchige Kurse. Bei mir war das leider während der Pandemie, also teilweise online. Ziel des eigentlich praktischen Unterrichts ist, die Konstruktion der Geräte zu durchdringen, um später mögliche Fehler finden zu können. Vor kurzem habe ich meine Abschlussprüfung abgelegt, bin jetzt Geselle und habe bei meinem Betrieb schon den Vertrag unterschrieben.“

So beeinflusst der Beruf mein Privatleben

„Seit ich als Klima- und Kältetechniker arbeite, traue ich mir auch zuhause handwerkliche Aufgaben zu. Einen Lichtschalter einzubauen ist kein Hexenwerk. Trotzdem scheuen sich die meisten davor. Weil mein Beruf viel mit Elektrotechnik zu tun hat, versuche ich jetzt alles erst einmal selbst. Was ich nach Feierabend auch merke, ist, dass komplizierte Montagen Körper und Kopf anstrengen. An manchen Tagen bin ich so ausgelaugt, dass ich nach der Arbeit nur noch ins Bett falle.“

Was mich antreibt und nervt

„Mich in Probleme hineinzudenken, erfüllt mich, den Fehler in einer Anlage zu finden und ihn zu beheben. Genauso wichtig wie die Arbeit selbst ist mir das Betriebsklima. Mein Job ist ständige Teamarbeit. Deswegen schätze ich es sehr, wie viel Spaß ich mit meinen Kollegen habe. Verzichten könnte ich darauf, ständig das schwere Werkzeug oder Geräteteile zu schleppen. Außerdem stört mich, dass Handwerker oft von den Herstellern der Geräte abhängig sind. Gibt es Mängel bei der Anlage, können Hersteller am Telefon oft nur bedingt weiterhelfen. Ich bin es, der in so einem Fall die schlechte Laune des Kunden abbekommt.“

So viel verdiene ich

„Im ersten Ausbildungsjahr habe ich 800 Euro brutto verdient. Das Gehalt ist in 50-Euro-Schritten gestaffelt, bis 950 im vierten Jahr. Seit meiner Gesellenprüfung bekomme ich 3413 Euro brutto im Monat. Davon bleiben mir 2250 Euro netto, damit bin ich zufrieden. Ich habe mich in der Branche etwas umgehört, mein Lohn liegt im Durchschnitt. Aufstiegsmöglichkeiten hat man zum Beispiel, wenn man nach der Gesellenprüfung noch den Meisterbrief erwirbt.“