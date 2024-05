Etwa 3500 Euro brutto für den Filmkomponisten

„Eigentlich wollte ich immer Regisseur werden. In meiner Jugend habe ich aber gemerkt, dass ich mich kreativ mit Musik besser ausdrücken kann. Ich habe schon mit sieben Jahren angefangen, mit einer Musik-Software namens Garageband zu experimentieren: Zuerst habe ich Audio-Loops aneinandergereiht, dann habe ich Star-Wars-Stücke oder Kompositionen von ‚Inception‘ nachproduziert. Ungefähr mit zehn habe ich ein MIDI-Keyboard bekommen und selbst Melodien komponiert. Die habe ich dann im Internet gepostet. Ich habe Kurzfilme komponiert und bei Wettbewerben mitgemacht und auf Facebook und anderen Foren Menschen in der Filmbranche angeschrieben. So habe ich ungefähr mit vierzehn meinen ersten Auftrag bekommen.

Kurz nach meiner Matura (Anm. der Redaktion: Abitur in Österreich) habe ich über meinen Vater einen Auftrag für einen Dokumentarfilm bekommen. Er hat eine Produktionsfirma und macht Werbespots und Imagefilme. In unserer Arbeit haben wir heute wenig Berührungspunkte, weil ich mehr Filme und TV-Sendungen mache. Aber damals hat sich die Möglichkeit ergeben und ich war dankbar für den Job. Er war damals für den Schnitt eines No-Budget-Indie-Travel-Films zuständig. Ich habe die Musik komponiert. Die Dokumentation über drei reisende Freund:innen lief in ausgewählten Programmkinos. Es war meine Premiere als Komponist vor einem Publikum, mein erster veröffentlichter Spielfilm-Soundtrack. Seitdem arbeite ich als Filmkomponist. Eine Ausbildung habe ich dafür keine gemacht.“