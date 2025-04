3300 Euro brutto für den Goldschmied

Was ich als Goldschmied mache

„Mein Beruf ist ein klassisches Handwerk. Jeder Goldschmiedebetrieb sieht unterschiedlich aus. Manche fertigen zum Beispiel nur Eheringe an, andere reparieren Schmuck und der Betrieb, in dem ich arbeite, ist eher auf Design ausgelegt. Wir fertigen Schmuckstücke von A bis Z, die sehr kreativ und ausgefallen sind – auch was die Materialien betrifft. Wir arbeiten nicht nur mit Metall, sondern beispielsweise auch mit Stein, den wir selbst bearbeiten. Die Schmuckstücke sind in der Regel für den Messeverkauf. Manchmal kommen aber auch Kund:innen mit einer Idee oder einem Stein vorbei. Mein Chef entwirft dann das Schmuckstück für sie. Ich bekomme von ihm Aufgaben zugeteilt, an denen ich individuell arbeite.“