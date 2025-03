2100 Euro brutto für die Filmvorführerin

Was der Job mit meinem Privatleben macht

„Seit ich im Kino arbeite, befasse ich mich viel mehr mit Filmen. Ich gucke Filme auch anders. Ich überlege mir dabei: ‚Würde der gut in unserem Programm laufen? Ist das ein Film, den viele Leute sehen sollten?‘ Ich gehe jetzt auch selbst wieder mehr ins Kino, weil es einfach einen Unterschied macht, ob man einen Film auf großer Leinwand guckt oder eben zu Hause am Laptop. Ich würde sagen, bestimmte Filme machen fast nur im Kino Sinn. Zum Beispiel The Lighthouse, das ist ein Film, bei dem würde ich zu jedem sagen: ‚Guck den im Kino!‘ Der ist einfach fürs Kino gemacht. Die Bilder, der Sound, die Geschichte, das Schauspiel – auf einem kleinen, schlechten Bildschirm, geht so viel von der Kraft und der Atmosphäre des Films verloren.“

Wie ich zum Job gekommen bin

„Während meiner ersten Ausbildung zur Medizinisch-technischen Laborassistentin habe ich aus finanziellen Gründen als Laborassistentin für PCR-Analytik gearbeitet, aber der Nebenjob hat mir nicht wirklich gefallen. Also habe ich mich gefragt, welcher meiner bisherigen Nebenjobs mir wirklich Spaß gemacht hat. Mein allererster Job war in einem riesengroßen Kino in München. Ich habe mir dann überlegt, welches Berliner Kino ich mag und mich hier auf einen Nebenjob beworben. Und er hat mir so gut gefallen, dass ich gefragt habe, ob ich in dem Kino mit der Ausbildung zur Kauffrau für audiovisuelle Medien anfangen kann. Während der Ausbildung habe ich an drei Tagen in der Woche verschiedene Stationen im Kino durchlaufen und an den anderen zwei Tagen in der Berufsschule Dinge wie Projektorganisation, Rechte und Lizenzen in audiovisuellen Berufen und mehr gelernt. Meine andere Ausbildung habe ich abgebrochen. Nach meinem Abschluss wurde ich in dem Kino übernommen.“