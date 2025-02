3550 Euro brutto für den Metallbauer

Die Ausbildung zum Metallbauer der Fachrichtung Konstruktionstechnik, so heißt sie offiziell, dauert in der Regel dreieinhalb Jahre. Es gibt abwechselnd einen Theorie- und einen Praxisteil. Im ersten Lehrjahr geht man für die Praxis in den Ausbildungsbetrieb. Ab dem zweiten gibt es überbetriebliche Kurse, zum Beispiel im Schweißen oder Schleifen. Da habe ich große Unterschiede im Wissensstand gemerkt zwischen Leuten wie mir, die in kleineren Betrieben alles schon mal machen durften, und Leuten, die in großen Betrieben ein Jahr lang nur Gummiteile in Fensterrahmen gesteckt haben. Nach der Ausbildung bin ich direkt übernommen worden.“