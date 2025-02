2700 Euro brutto für die Pressefotografin

Meistens ist es so, dass die Journalist:innen zuerst die Interviews führen und wir als Fotograf:innen danach Fotos von der interviewten Person machen. Außerdem mache ich drumherum wirklich von allem Fotos, auch, wenn es im ersten Moment nicht so relevant erscheint. Wichtig ist dabei, immer jeweils eine Variante im Hoch- und Querformat und eine große Auswahl an Motiven wie Porträtfotos, Detailaufnahmen und Motive im Freien zu haben. Oft ist es nämlich so, dass die Journalist:innen selbst nur einen groben Plan für ihren Text haben. Und ich habe beim Fotografieren viele Freiheiten, weil die Redakteur:innen in Deutschland nicht wissen, wie die Situation vor Ort ist. Sie können aber einschätzen, welche Arbeit ich ihnen liefere, weil sie meine Bildsprache kennen.