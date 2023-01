1500 Euro brutto für die Diätologin in Teilzeit

In Österreich kann man Diätologie an einer Fachhochschule studieren, das habe ich auch gemacht. Außerdem gibt es in Österreich die Möglichkeit, erst einen Bachelor in Ernährungswissenschaften zu machen und danach an einem einjährigen Aufbaulehrgang teilzunehmen. In Deutschland ist es ähnlich. Dort nennt man den Beruf „Diätassistent:in“. Die Ausbildung wird ebenfalls an verschiedenen Fachschulen angeboten und dauert drei Jahre.