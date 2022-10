3000 Euro brutto für den Tierarzt für Exoten und Wildtiere

Dazu bin ich um die Welt gereist, um die richtigen Leute zu treffen und Praktika zu machen. Ich habe Bluttransfusionen bei Krokodilen in Louisiana gemacht, mit Schimpansen und Nashörnern in Afrika gearbeitet und mich mit Fröschen und Reptilien in Costa Rica beschäftigt. Am Ende meines Studiums habe ich herausgefunden, dass man sich in Wien spezialisieren kann. Dort gab es das Vertiefungsmodul „Conservation Medicine“, dabei geht es um die Schnittstelle zwischen Wildtier und Mensch. Ich war einer von zehn Studierenden, der dieses Modul machen durfte. Seit zwei Jahren bin ich fertig und arbeite als angestellter Tierarzt – in zwei großen Tierkliniken und den beiden Wiener Zoos Tiergarten Schönbrunn und Haus des Meeres.

Welche Eigenschaften man für den Job braucht

Als Tierarzt sollte man vor allem belastbar sein, denn schon das Studium ist sehr anspruchsvoll. So musste ich lernen, wie ich beispielsweise bei einem Hund eine Parodontose, eine Erkrankung des Zahnhalteapparates, behandle und dafür das Gebiss kennen. Zugleich muss ich aber auch wissen, wie ich bei dem Tier eine Narkose lege. In der Humanmedizin gibt es dafür zwei verschiedene Experten: einen Zahnarzt und einen Anästhesisten, also allein schon unterschiedliche Studiengänge. Als Tiermediziner muss ich jedoch alles können und das für diverse Tierarten. Man muss also viel lernen. Das Berufsleben wird auch anstrengend und teils durch Nachtdienste bestimmt.