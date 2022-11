3000 Euro brutto für die Location Scout

Wie ich zum Job als Location Scout gekommen bin

Dass ich Location Scout geworden bin, war eher zufällig. Ich habe eigentlich Geografie in Berlin studiert und war in einer Sinnkrise, was ich denn nun damit machen soll. Also habe ich geschaut, was mich sonst noch interessiert. Ich war immer schon eine große Cineastin und habe auch mein Studium finanziert, indem ich im Kino gearbeitet habe. In einem Zeitungsartikel habe ich dann vom Job des Location Scout gelesen. Da wurde einer meiner jetzigen Kollegen interviewt, den ich dann angerufen habe. Zufällig hat der Bundesverband Location Scouts gerade eine Ausbildung angeboten, an der ich zusammen mit neun anderen Leuten teilgenommen habe. Dort habe ich einen Monat lang Theorie gelernt und dann gab es noch einen Monat Praktikum. Das habe ich bei der Motivagentur gemacht, bei der ich jetzt auch arbeite. Dass es so eine Ausbildung gab, war aber bisher einmalig, weil damals Nachwuchs gesucht wurde. Normalerweise kommen Leute zu dem Job, die vorher schon beim Film gearbeitet haben und sich dann aufs Location Scouting spezialisieren. Es hat also Glück und gutes Timing eine Rolle gespielt – dann war ich drin.