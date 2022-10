2700 Euro brutto für den Chauffeur

Weil manche von ihnen aus dem Ausland kommen, sind Sprachkenntnisse ebenso wichtig. Jede:r in unserem Team spricht Deutsch und Englisch, manche auch andere Sprachen. Ab und zu muss man mehrere Stunden auf Kund:innen warten. Daher sollte man Geduld mitbringen. Wenn man Kund:innen bei Filmpremieren, Preisverleihungen oder politischen Veranstaltungen absetzt, ist immer auch ein hohes Maß an Konzentration gefragt. Denn in diesem Moment sind viele Kameras und Augenpaare auf einen gerichtet. Daher sollte alles reibungslos ablaufen. Und man muss diskret sein. Das heißt: Alles, was im Fahrzeug passiert, bleibt im Fahrzeug.

Wie der Arbeitsalltag aussieht

Da wir kunden- und projektbezogen arbeiten, sind wir oft mehrere Tage am Stück im Einsatz. Manchmal starten wir schon früh morgens, zum Beispiel wenn wir Kund:innen vom Flughafen abholen, und arbeiten bis zum Abend. Zwischendrin sind Pausen.