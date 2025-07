5247 Euro brutto für die Förderschullehrerin

In kleinen Klassen kann ich besser auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen. Außerdem bin ich nicht so strikt an einen Lehrplan gebunden wie in der Grundschule. Die Schüler:innen lernen nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch ganz praktische Alltagsfertigkeiten, zum Beispiel wie man sich die Schuhe bindet oder im Supermarkt Lebensmittel einkauft. An der Förderschule nehmen wir den ganzen Menschen in den Blick und versuchen, jedes Kind dort abzuholen, wo es gerade steht. Das war der Grund, warum ich mich entschieden habe, Lehramt für Sonderpädagogik zu studieren. Nach dem Studium, das in Bayern aktuell neun Semester dauert, und dem ersten Staatsexamen ging es dann für zwei Schuljahre ins Referendariat. Inzwischen habe ich auch das zweite Staatsexamen hinter mir.