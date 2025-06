2824 Brutto für die Kunsttherapeutin

Wie ich zu dem Job gekommen bin

„In der zehnten Klasse bin ich das erste Mal auf den Beruf gestoßen. Kunsttherapeut:innen hielten in unserer Schule einen Vortrag, in dem sie ein Projekt vorgestellt haben. Ich fand das so interessant, dass ich damals beschlossen habe, Kunsttherapeutin zu werden. Ich habe an der Waldorfschule meine Fachhochschulreife gemacht und musste anschließend ein FSJ machen, damit sie anerkannt wird. Das habe ich an einer Schule für Kinder mit Behinderung gemacht. Danach habe ich mich entschieden, für einen Bachelor in Kunsttherapie zu studieren. Für die Bewerbung an der Hochschule musste ich eine Mappe einreichen und einen dreitägigen Eignungsworkshop besuchen. Wegen der Erfahrungen während des FSJs wollte ich nach meinem Studium unbedingt mit Kindern arbeiten. Aber in meinem Umkreis gab es keine Stellen in Kinder- und Jugendpsychiatrien. Deswegen habe ich mich dann bei meinem jetzigen Job in der Tagesklinik für Erwachsene beworben und mich einfach darauf eingelassen.“