1600 Euro brutto für die Profi-Kuschlerin

Zunächst findet ein etwa zehnminütiges Vorgespräch statt. Ich frage, welche Wünsche der Kunde oder die Kundin hat und kläre über die Tabus auf. Zum Beispiel ist es nicht erlaubt, sich in der Bikinizone oder auch unter der Kleidung zu berühren. Dann zieht sich der Kunde um, denn gekuschelt wird nur in bequemer Kleidung wie einer Yogahose. Anschließend gehen wir gemeinsam ins Kuschelzimmer, das mit Kissen und Decken ausgestattet ist. Ich stelle den Wecker auf 50 Minuten und beginne mit einem Begrüßungsritual, zum Beispiel einer kleinen Umarmung. Die Person kann sich so langsam an die Nähe gewöhnen. Es ist meine Aufgabe, dass sich die Person wohlfühlt und es ihm oder ihr nicht zu schnell geht. Je nach Wunsch gibt es bestimmte Kuschelpositionen, die man einnehmen kann – zum Beispiel die sogenannte Löffelchen-Position oder das seitliche Ankuscheln. Im Normalfall entspannen sich die Kunden nach etwa zehn Minuten. Ob während des Kuschelns gesprochen wird oder nicht, hängt von den Bedürfnissen des Kunden ab.