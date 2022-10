500 Euro brutto für den Sensitivity Reader in Teilzeit

Klassische Fälle sind zum Beispiel, wenn die Hautfarbe einer Schwarzen Figur wenig schmeichelhaft mit „Zartbitterschokolade“ beschrieben wird, eine trans Person ihrer Geschlechtsidentität entsprechend extrem klischeehaft männlich oder weiblich auftritt, oder wenn der einzige queere Charakter in einer Geschichte der schwule beste Freund der Protagonistin ist. Am Ende gebe ich ein Gesamtfeedback zum Text ab und biete ein Gespräch an.

Welche Herausforderungen mein Beruf hat

Nicht immer weiß ich sofort, ob ich in eine Szene eingreifen sollte oder nicht. Manchmal gibt es einen allgemeinen Konsens darüber, welche rassistischen Begriffe zum Beispiel nicht benutzt werden dürfen. In anderen Fällen kann es eine sehr persönliche Abwägung sein. Auch Sensitivity Reader sind Individuen.