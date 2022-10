2000 Euro brutto für die selbständige Personal Shopperin in Teilzeit

Ich biete Kleiderschrankchecks oder Personal Shopping an, die Termine dafür sind meistens vormittags und dauern etwa zwei bis vier Stunden. Oft komme ich dafür zu den Kundinnen nachhause, viele nehmen sich dafür sogar frei. Beim Kleiderschrankcheck gehen wir gemeinsam den gesamten Kleiderschrank durch. Ich gebe Tipps, was man noch kaufen könnte, aber auch, wie man manche Klamotten noch hervorragend kombinieren kann. Das Personal Shopping läuft dann so ab, dass ich gemeinsam mit den Kundinnen in Kleidungsgeschäfte gehe, die ich den Vorstellungen und Wünschen der Kundinnen entsprechend, ausgesucht habe. Dort stellen wir dann gemeinsam Outfits zusammen. Ich achte dabei darauf, möglichst nachhaltige Vorschläge zu machen oder auch mal Second Hand etwas zu finden. Ansonsten besuche ich viele Veranstaltungen, bei denen ich mich mit Menschen vernetzen und Kundinnen akquirieren kann. Als Selbständige kümmere ich mich außerdem um meinen Social-Media-Auftritt und die Buchhaltung. Am Nachmittag bin ich dann meist zuhause bei meinen Kindern.