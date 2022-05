2000 Euro netto für den Trafikanten

Wie man Trafikant:in wird

In Österreich werden Zigaretten und Tabakerzeugnisse ausschließlich in Trafiken verkauft. Um eine Trafik zu eröffnen, benötigt man einen Konzessionsvertrag mit der Monopolverwaltung (MVG), der in Österreich die Verwaltung des Tabakmonopols obliegt. Freunde meiner Eltern haben seit vielen Jahren selbst eine Trafik. Wir haben schon während meiner Teenager-Zeit darüber gesprochen, dass ich – aufgrund meiner körperlichen Behinderung – einmal eine Trafik übernehmen könnte. Viele wissen nicht, dass man nur eine Trafik bekommt, wenn man begünstigt ist, also wenn man einen Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent hat. Ich habe seit der Geburt das Prune-Belly-Syndrome. Nach dem Schulabschluss wusste ich auch nicht so recht, was ich machen soll. Ich habe dann an Samstagen in der Trafik gearbeitet und gemerkt: Ja, ich traue mir das zu, und will das machen.