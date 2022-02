743 Euro brutto für die Tanzlehrerin in Ausbildung

„Ich gebe Kurse an einer Tanzschule und fange erst nachmittags gegen 15 Uhr an zu arbeiten. Um die Zeit haben wir oft Kurse für Kinder. Die Paartanz- und Fitnesskurse sind erst später am Abend, wenn die Teilnehmer selber nicht mehr arbeiten müssen. Früher habe ich vor allem Anfängerkurse gegeben, inzwischen unterrichte ich auch höhere Stufen. Daneben fällt noch Büroarbeit an. Ich muss die nächsten Kurse organisieren, mich um An- und Abmeldungen kümmern, E-Mails schreiben und so weiter. Gegen 23 Uhr gehe ich dann nach Hause – manchmal früher, manchmal später, je nachdem, wie viel zu tun ist.