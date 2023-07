5000 Euro brutto für den Buchhaltungsexperten

Es ist außerdem wichtig, Gesetzestexte verstehen und auch erklären zu können. Viele Informationen sind in Paragrafen umständlich formuliert. Da darf man nicht gleich in Ohnmacht fallen. Man sollte auch genau sein. Denn manchmal sind Fehler nur schwer zu finden. Je nachdem, wie man arbeitet, kostet das viel Zeit.

Was der Job mit dem Privatleben macht

Ich habe beruflich so viel mit Finanzen und Geld zu tun, dass ich das privat nicht mache, sondern meine Frau. Das finde ich interessant, weil man ja denken könnte: „Da ist ja der Erbsenzähler daheim, der macht das schon.“ So ist es aber nicht. Allerdings bekomme ich durch die Zahlen einen anderen Blick auf die Dinge, was mir nach der Arbeit manchmal schwerfällt, abzulegen. Auch die analytische Denkweise nimmt man mit. Sie wirkt sich in Gesprächen auch mal negativ aufs Privatleben aus. Meine Frau sagt dann: „Du musst immer diskutieren.“

Die Frage, die auf Partys immer gestellt wird

Mir hört niemand zwanzig Minuten lang zu, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache. Generell merke ich, dass Leute sich denken: „Du hast keinen spannenden Beruf, aber auch nichts Furchtbares. Das ist okay.“ Manche interessiert sogar mehr, ob ich im Job Hemden tragen muss als das, was ich eigentlich genau mache. Die Kurzfassung meiner Tätigkeit wird zudem oftmals nicht verstanden. Ich gebe mich inzwischen damit zufrieden und lasse es einfach so stehen. Sonst kommt gern mal als nächste Frage: „Kennst du dich mit Steuern aus?“ Und dann wird man zum nebenberuflichen Steuerberater. Das ist für mich in Ordnung, wenn es sich um eine Person handelt, mit der ich öfter zu tun habe und die mir wichtig ist.

Vorstellung vs. Realität

Wie automatisiert die Buchhaltung mittlerweile ist, hätte ich mir nicht erträumt. Es weicht stark von dem ab, was ich erwartet habe. Man stellt sich doch oft einen Menschen vor, der zwischen Akten am Tisch sitzt und in Blättern wühlt. So ein stumpfes Einbuchen von Belegen wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Natürlich bleibt der Beruf, aber Buchhalter:innen bedienen dann nur noch die Programme. Greifen da ein, wo die Automatisierung an die Grenzen stößt. Dabei kommt es auch nicht darauf an, wie man aussieht oder wie man sich kleidet. Ich habe mir vor meinem ersten Arbeitstag fünf Pullunder gekauft, weil ich mir gedacht habe: übers Hemd ein Pullunder, das ist typisch Buchhalter: Dabei brauche ich die jetzt gar nicht. T-Shirt oder Pulli reicht komplett. Das Ergebnis zählt.

Das verdient man als Buchhaltungsexperte

Derzeit bekomme ich etwa 5.000 Euro brutto im Monat. Mit diesem Gehalt bin ich sehr glücklich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich den Sprung vom klassischen Buchhalterberuf zum Buchhaltungsexperten, auch genannt Business Analyst, geschafft habe. Da bin ich schon stolz.