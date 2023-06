500 Euro pro Auftritt für die Rapperin

Mein typischer Arbeitsalltag sieht so aus: Ich gehe ins Studio, das wie ein Wohnzimmer aufgebaut ist und mit Lautsprechern, Mikrofonen, Instrumenten und einem Bildschirm ausgestattet ist. Mein Produzent und ich hören uns Beats und Songs an oder schauen Musikvideos. Danach nehmen wir auf und mein Produzent schraubt an dem Beat herum. Aber jeder Tag ist anders. Manchmal gehe ich dreimal in einer Woche zur Aufnahme, manchmal nur einmal. An manchen Tagen laufe ich direkt mit Ideen ins Studio, manchmal fallen mir die Ideen während einer Session ein.