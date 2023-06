3000 Euro brutto im Monat für den Kinderkrankenpfleger

Ich betreue die Kinder auch in Nachtschichten, also in der Zeit zwischen 21.15 und 6.30 Uhr. Das mache ich vier bis fünf Nächte im Monat. Dabei kann ich für bis zu zwölf Patienten zuständig sein und bin Ansprechpartner, wenn diese etwas brauchen oder es einen Notfall gibt. Durch die großen Wirbelsäulenoperationen gibt es auch nachts einiges zu tun. Ich gebe den Patienten Medikamente, überprüfe ihre Vitalzeichen wie Puls, Blutdruck und Atmung und lagere manche Kinder, die sich nicht selbst bewegen sollen, auch um, damit keine Druckstellen entstehen. Zusätzlich fülle ich den Pflegewagen auf, bestelle Medikamente, überprüfe Operationsunterlagen und vieles mehr.

Vorstellung vs. Realität

Ich hatte mir immer gewünscht, mit Kindern zu arbeiten und Kollegen zu haben, die man immer alles fragen kann. Genau das habe ich in meinem jetzigen Job gefunden. Da ich Babys schon früher süß fand, dachte ich während meiner Ausbildung immer, dass es mich beruflich mehr auf eine Säuglingsstation ziehen würde, aber ich bin sehr froh, dass es am Ende die Orthopädie geworden ist. Ich war während meiner Ausbildung auf vielen Stationen im Krankenhaus, darunter auch in der Herzchirurgie. Dort waren die Patienten älter und ich habe gemerkt, dass der Umgang mit den Patienten ein anderer ist. Mir liegt der Umgang mit Kindern einfach mehr. Zu den Kleinen hat man eine ganze andere Beziehung. Die orthopädische Station hat mir während der Ausbildung am besten gefallen. Das Team ist jung, dort wird viel operiert und wir übernehmen häufig auch Patienten von der Intensivstation, was aufwendig ist. Dadurch, dass es auf der Station so viele verschiedene Krankheitsbilder gibt, ist auch für mich immer noch etwas Neues dabei. Diese Abwechslung mag ich.