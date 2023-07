6200 Euro brutto für die Unternehmensberaterin

Vorstellung vs. Realität

Die Vorstellung ist, viel zu arbeiten, zu reisen, das große Geld zu verdienen und wenig Freizeit zu haben. Und ja, ich arbeite wirklich viel und ich reise auch viel. Es gibt in meinem Job auch diese typischen, meist männlichen Hemdenträger aus akademischen Haushalten. Viele solcher Unternehmensberater bleiben in den Gesprächen mit den Kunden oft auf komplett professioneller Ebene. Zum Glück ist das nicht so in unserem Unternehmen. Aber wann immer ich auf solche Kollegen treffe, finde ich es cool, das typische Bild aufzubrechen. Ich bin nämlich auch als Unternehmensberaterin ich selbst und das bedeutet, dass ich locker im Umgang bin. Ich rede mit den Kunden auch mal über ihre Kinder oder die nächsten Reisepläne. Mir ist bewusst, dass ich jünger bin als die meisten und vielleicht eher Videos auf Tiktok kenne als mein Kunde. Diese Seite von mir versuche ich gar nicht zu verstecken. Ich bin professionell, aber trotzdem ich selbst.

Was mich noch vom klischeehaften Unternehmensberater unterscheidet: Ich gebe nicht damit an, viel zu arbeiten. Diese Kultur, sich mit einer hohen Arbeitszeit zu brüsten gibt es wahrscheinlich überall, aber vielleicht tendenziell noch etwas mehr in einer Unternehmensberatung. Ich bin eher stolz, wenn ich zum Beispiel einen erfolgreichen Workshop moderiert habe und am Ende gutes Feedback dafür bekomme. Was die Leute oft nicht bedenken: Man hat in der Unternehmensberatung die Chance schnell unglaublich viel zu lernen und schon am Anfang der Karriere ein Netzwerk aufzubauen. Ich versuche zum Beispiel, ganz konkret clevere Frauen zu unterstützen, die in die Unternehmensberatung wollen.