„Bis zu 2000 Euro brutto für den freiberuflichen Dirigenten“

Was der Job mit meinem Privatleben macht

„Meine Partnerin hat einen geregelten Job, also arbeiten wir oft zu verschiedenen Zeiten. Es ist nicht so schwierig für die Beziehung. Aber natürlich kommt das Privatleben auch mal zu kurz, wenn ich hin und wieder für eine Woche verreise. Ich kenne viele Dirigenten, deren Beziehungen in die Brüche gegangen sind, weil sie viel international unterwegs waren. Es ist auf jeden Fall kein familienfreundlicher Beruf.

Welche Fragen ich auf Partys gestellt bekomme

„Viele fragen: Ach, das kann man studieren? Mein Beruf ist ein ziemlich guter Starter für Small Talk, weil die meisten wenig mit dem Begriff Dirigent anfangen können. Viele Leute wissen gar nicht, dass das ein grundständiges Studium ist.

Welche Eigenschaften ich für den Job brauche

Man muss hart im Nehmen sein. Mit so vielen Menschen und Künstlern zusammenzuarbeiten, erfordert den Willen, sich durchzusetzen. Gerade wenn man jung ist, gibt es immer auch Gegenwind aus dem Ensemble. Da ist Teamfähigkeit wichtig. Außerdem muss man das eigene Leben nach dem Beruf gestalten wollen. Man darf sich nicht zu sehr auf eine Stadt festlegen, denn vor allem am Anfang sollte man alle Angebote annehmen.“