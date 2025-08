3850 Euro brutto für den Müller

„Ich arbeite als Müller, beziehungsweise als Verfahrenstechnologe für Mühlen- und Getreidewirtschaft in einer Schäl- und Flockiermühle. Es ist meine Aufgabe, Rohhafer anzunehmen, ihn zu schälen, zu reinigen und zu flockieren – also eine perfekte verzehrfertige Haferflocke herzustellen. Unsere Haferflocken landen dann später in Müslis, auf Riegeln oder in Vogelfutter. Seit der vegane Lebensstil boomt, kommt außerdem ein großer Teil unseres Umsatzes aus der Herstellung von Hafermehl, das später zu Hafermilch weiterverarbeitet wird.