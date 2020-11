Bis zu 1000 Euro brutto für den Musikproduzenten, DJ und Mentor

Besonders durch Social Media vergleicht man sich ständig mit anderen Künstlern und sieht, was die so machen. Ich bin da aber ein bisschen privater und will nicht alles von mir preisgeben. Ich gehe zum Beispiel nicht so gerne aus, nur um mich mit Leuten anzufreunden, die mich dann eventuell buchen. Meinen Bekanntheitsgrad will ich nur über meine Musik erreichen. Das dauert etwas länger, aber das ist es mir wert.