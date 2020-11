3800 Euro brutto für den Landschaftsarchitekten

Die Vielfältigkeit, die mir mein Job bietet. Neulich sollte ich zum Beispiel für einen Kindergarten eine neue Lärmschutzmauer entwerfen. Dafür musste etwas Boden abgetragen werden. Es stellte sich aber heraus, dass genau dort Kriegstrümmer und anderer Bauschutt vergraben waren. Die Erde war also mit Schadstoffen versetzt, was in einem Kindergarten natürlich nicht sein darf. Wir mussten also erst den Boden abtragen und ersetzen. Mit der Lösung am Ende waren alle zufrieden, wir haben eine Mauer gebaut, die vollständig begrünt werden kann und einen guten Lärmschutz gibt. Auch der Sicherheitsaspekt war für den Kindergarten besonders wichtig und hat natürlich hohe Anforderungen. Die Mauer musste so gebaut sein, dass die Kinder nicht unter ihr durch kriechen oder auf ihr klettern können. Man muss sich also jedes mal an die individuellen Bedürfnisse der Kunden anpassen.