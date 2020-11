3000 Euro brutto für den Supply Chain Manager eines großen Kaffeeherstellers

Wie sieht dein Alltag als Supply Chain Manager aus?

Für einen Kuchen braucht man verschiedene Zutaten, damit er schmeckt. Man muss Mehl, Butter und Eier in einer bestimmten Reihenfolge hinzugeben und den Teig ordentlich kneten, bevor man ihn ausrollt. Das beschreibt ziemlich gut meine Arbeit als Supply Chain Manager eines großen Kaffee Herstellers. Meine Kollegen und ich arbeiten in einer Produktionskette, in der jeder für eine ganz bestimmte Aufgabe zuständig ist. Passiert ein Fehler, müssen wir sofort reagieren. Wie beim Kuchenbacken hängt unser Erfolg vom genauen Einhalten des „Rezepts“ ab. Unser Kaffee wird unter anderem in Kolumbien, Brasilien und Äthiopien angebaut und nach Europa verschifft. Im Zentrallager in Deutschland wird er gereinigt und je nach Bedarf an verschiedene Fabriken zur Weiterverarbeitung geschickt. Genau das ist meine Aufgabe: Ich sorge dafür, dass der Kaffee reibungslos geliefert wird und dem Produktionsteam in der richtigen Menge und zur richtigen Zeit zur Verfügung steht. Anschließend wird der Kaffee geröstet, gemahlen, abgefüllt und eingepackt.