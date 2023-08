100 Franken brutto pro Stunde für die Gerichtszeichnerin

Ich arbeite allerdings nicht nur als Gerichtszeichnerin, sondern auch als Illustratorin und mache Animationen, das habe ich studiert. Das Zeichnen am Gericht fühlt sich für mich wie ein Privileg an, schließlich bekommen die Leser:innen die Verhandlung ausschließlich durch meine Perspektive zu sehen. Generell gibt es nicht viele Gerichtszeichner:innen. Das liegt auch daran, dass Medien nur für Fälle mit besonders großem öffentlichem Interesse überhaupt jemanden engagieren. Und die meisten mit diesem Beruf sind in der Regel über 50. Da bin ich mit Mitte 20 eine Ausnahme.

Wie mein Tag aussieht, wenn ich einen Auftrag habe

Die Aufträge bekomme ich meistens sehr spontan, ein oder zwei Tage vorher. Am Verhandlungstag selbst bin ich vormittags für einige Stunden im Gericht. Bis mittags muss die Zeichnung fertig sein, denn die Zeitung braucht das Bild so schnell wie möglich für ihren Artikel. Selbst wenn der Prozess mehrere Tage dauert, bin ich häufig nur am ersten Tag dabei. Das Urteil selbst erfahre ich also meistens auch erst aus den Medien.

Ein Fall, der mich bis heute beschäftigt

Es ist immer schrecklich, wenn es um Vergewaltigung und Mord geht. Ein Fall, der mich auch lange danach noch beschäftigt hat, wurde von den Zeitungen der „Höhlenmord am Bruggerberg“ genannt. Ein junger Mann hatte seinen besten Freund in einer Höhle lebendig begraben. Das Opfer ist erfroren. Bis heute bleibt mir die Beschreibung der Gerichtsmedizinerin im Kopf. Sie hat erklärt, was im Körper bei diesem qualvollen Tod passiert. Das hat mich schon aufgewühlt. Besonders schlimm war es, die Angehörigen zu sehen und ihren Schmerz.

Die Frage, die mir auf Partys immer gestellt wird

Die meisten fragen mich, wie nah mir die Fälle gehen. Tatsächlich komme ich bisher ganz gut damit klar. Durch das Zeichnen kann ich mich von dem Geschehen distanzieren. Ich bin dann im Arbeitsmodus und darauf fokussiert, die Leute ganz genau zu beobachten. Ich schaue mir die Gesichter an, zeichne ihre Hände. Der eigentliche Prozess wird so eher zu einem True-Crime-Podcast, der im Hintergrund läuft. Natürlich gibt es sehr emotionale Momente, aber bis jetzt konnte ich trotzdem immer weiterzeichnen.

Vorstellung vs. Realität

Mich hat die Atmosphäre im Gerichtssaal überrascht. Hier spürt man die Macht des Gesetzes. Einzelne Personen entscheiden über richtig und falsch. Und trotzdem gibt es Momente, in denen diese strenge Rollenverteilung aufgehoben wird. Zum Beispiel in der Pause, wenn sich alle – auch die Angeklagten - im Aufenthaltsraum unterhalten. Nur Schwerverbrecher werden abgeführt. Manchmal wollen die Täter:innen dann sehen, wie ich sie gezeichnet habe. Damit hätte ich im Vorhinein nicht gerechnet, dass es überhaupt zu so einer Unterhaltung kommen kann. Um ehrlich zu sein, ist mir das immer ein bisschen unangenehm.

Das kann eine Zeichnung, was ein Foto nicht kann

Eine Zeichnung trägt eine eigene Handschrift. Sie schafft es, Gefühle und Charaktereigenschaften von Personen zu zeigen. Man kann Dinge ganz anders betonen als auf einer Fotografie. Der Blick der Betrachter:innen wird praktisch von mir gelenkt. Durch die Zeichnung sind die anwesenden Personen zwar in der Zeitung nicht zu identifizieren, aber man kann sie sich trotzdem vorstellen. Denn der Schutz der Persönlichkeitsrechte steht an erster Stelle. Einmal musste ich meine Zeichnung im Nachhinein am Computer verpixeln, weil der Angeklagte zu gut zu erkennen war. Das hätte für das Opfer Nachteile haben können.