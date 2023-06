4400 Euro brutto pro Monat für den Kriminaloberkommissar

Diese Mordfälle haben mich nachhaltig beeinflusst

Ich vergesse keinen meiner Fälle, aber natürlich gibt es welche, die mich emotional mehr belasten als andere. Ende 2021 habe ich zu einem Fall ermittelt, bei dem ein Vater aus Rache an seiner Frau das gemeinsame dreijährige Kind ermordet und die Tat gefilmt hat. Ich war zu dieser Zeit selbst gerade Vater geworden. Da kannst du psychisch noch so stabil sein, das geht einem einfach sehr nahe. Ein bekannter Fall, an dessen Aufklärung ich beteiligt war, war der Mord an Fritz von Weizsäcker. Der Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten wurde in Berlin erstochen. Daran hat mich besonders schockiert, wie viel Strategie hinter der Tat steckte. Der Mörder hatte den Angriff über Monate geplant, sich in den Zug gesetzt und vollzogen. Später wurde er dann aufgrund seiner psychischen Verfassung als schuldunfähig eingestuft und in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht.