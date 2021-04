3242 Euro brutto für die Jugendgerichtshelferin

Wie der Arbeitsalltag aussieht

Mein Arbeitstag beginnt zwischen sieben und acht Uhr morgens und besteht vor allem aus Terminen. Vormittags sitze ich häufig in Gerichtsverhandlungen, bei denen ich Jugendliche emotional unterstütze und meine Empfehlung vortrage. Nachmittags lerne ich oft neue Klienten und, wenn sie minderjährig sind, auch ihre Eltern bei einem persönlichen Treffen kennen. Denn später soll die Hilfe genau auf den jeweiligen Jugendlichen zugeschnitten sein, damit der Straftäter wieder auf die rechte Bahn kommt. Ich stelle dafür viele Fragen und verfasse später einen Bericht: Darin erfasse ich den schulischen oder beruflichen Lebenslauf, aber auch den Entwicklungsverlauf. In dem Bericht steht also zum Beispiel, ob er aus einem schwierigen Elternhaus kommt, in was für einem Freundeskreis er sich bewegt und welche Zukunftspläne der Jugendliche hat.