5200 Euro brutto für den Detektiv

Außerdem ist körperliche Fitness wichtig, um zu Fuß oder auf dem Rad mit verdächtigen Personen mithalten zu können. Manchmal muss man auch über Mauern klettern, um die beste Beobachtungsposition zu haben. Für die Recherche braucht es eine gute Kombinationsgabe und bei Befragungen sollte man Legenden aufbauen können. Das heißt, man erfindet einen Vorwand und spielt eine fiktive Person, um einerseits Zugang zu Informationen zu bekommen und andererseits nicht enttarnt zu werden. Um an Fingerabdrücke zu kommen, kann man sich zum Beispiel als Techniker verkleiden, Personen an der Tür in ein Gespräch verwickeln und sie dabei bitte ein Dokument zu unterschreiben. Sobald sie das Klemmbrett mit dem Dokument entgegennehmen, hat man ihre Fingerabdrücke. Um solche Vorwände zu erfinden, braucht man Kreativität.

Was der Job mit dem Privatleben macht

Am Anfang war ich viele Jahre lang ein Workaholic. Ich hatte 12-Stunden-Tage, habe wenig geschlafen und oft sogar nachts gearbeitet. Gemeinsame Zeit mit meiner Partnerin hatte ich kaum noch. Außerdem ist der Job manchmal belastend, da man stets mit dem Leid der Auftraggeber:innen konfrontiert wird. Manchmal hat man das Gefühl, man ist Seelsorger am Telefon. Ich habe aber relativ früh gelernt, glücklich damit zu sein, Leuten helfen zu können. Ab und zu führe ich daher für Familienmitglieder oder Freund:innen auch kleine Recherchen wie Adress- oder Kennzeichenermittlungen durch, vorausgesetzt ich kann das verantworten.

Welche Aufträge ich nie annehmen würde

Es gibt Fälle, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie zu gefährlich sind. Dazu zählen Aufträge in Problemvierteln, in mafiösen Strukturen oder in kriminellen Clans. Wenn Freund:innen, Verwandte oder Bekannte mich um Hilfe bitten, gibt es zum Teil auch Interessenskonflikte. Mal sollte ich die Partnerin eines Freundes observieren; aber das würde ich nicht machen. Umgekehrt kann es auch sein, dass Auftraggeber:innen Personen observieren lassen möchten, die ich persönlich kenne. In dem Fall muss ich Aufträge auch ablehnen und darf mit den Betroffenen nicht darüber sprechen.

Was ich auf Partys immer gefragt werde

Wenn ich mich als Detektiv vorstelle, glauben mir das viele zunächst nicht, weil sie denken, dass das kein richtiger Beruf ist. Dann kommen die üblichen Fragen nach dem Arbeitsalltag und ob das Klischee stimmt, dass wir hauptsächlich heimliche Affären aufdecken. Tatsächlich beschäftigt sich etwa jeder zehnte Auftrag von uns damit.

Wie sich Vorstellung und Realität unterscheiden

Es gibt Detektivsendungen in Deutschland, die ein komplett falsches Bild von unserem Beruf vermitteln. Zum Beispiel kann man nicht wenige Meter von einer verdächtigen Person entfernt ein Mikrophon auf sie richten, ohne dass sie dies bemerkt. Außerdem ist unser Berufsalltag nicht so actionreich wie im Fernsehen gezeigt: Theoretisch dürfen wir zwar verdächtige Personen vorläufig festhalten, aber das kommt in der Praxis fast nie vor. Oft haben Auftraggeber:innen dadurch eine falsche Vorstellungen, wie Observationen ablaufen sollten.

Wie viel man als Detektiv:in verdient

Als Detektiv verdiene ich monatlich etwa 5200 Euro brutto. Die großen Player in der Branche sind aber Millionär:innen. Wie ein Auftrag abgerechnet wird, ist von Detektei zu Detektei unterschiedlich. Je nach Standort haben wir eine Mindesteinsatzzeit von vier bis sechs Stunden und einen Stundensatz zwischen 74 und 89 Euro. Hinzu kommt eine Grundgebühr sowie die Kosten für den Observationsbericht und die zurückgelegten Kilometer. In der Regel kostet ein Auftrag dadurch mindestens 550 Euro.