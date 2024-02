2100 Euro brutto für die Piercerin

In Deutschland ist die Berufsbezeichnung der Piercerin nicht geschützt, der Ausbildungsweg variiert also von Studio zu Studio. Ich habe von Kolleginnen gehört, die in anderen Studios ein Jahr lang nur zugeschaut haben, bevor sie selbst stechen durften. Bei uns geht das schneller. Im ersten Monat der Ausbildung habe ich zugesehen, danach durfte ich unter Aufsicht der Ausbilder an Kunden üben, die im Gegenzug das Piercing umsonst bekommen haben. Angefangen habe ich mit dem Helix, einem Piercing oben an der Ohrmuschel. Dabei kann nicht viel schiefgehen, weil sich die Ohrmuschel bewegen lässt und der Knorpel dort besonders hart ist. Nebenbei habe ich an Ohren und anderen Körperteilen aus Silikon geübt. Bis ich mich den Kunden alleine als ausgebildete Piercerin präsentieren durfte, hat es etwa drei Monate gedauert.“