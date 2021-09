5600 Euro brutto für den Set-Aufnahmeleiter

Bei einem normalen Drehtag komme ich als Erster und gehe als Letzter. Zuerst wir immer die Basis aufgebaut, das ist sowas wie das logistische Zentrum des Sets – hier steht das Catering, die Filmmobile und die Aufenthaltsmöglichkeiten für die Schauspieler:innen und die Crew. Dafür muss auch Strom gelegt werden. Wasser und sanitäre Einrichtung dürfen natürlich auch nicht vergessen werden. Anschließend werden die Schauspieler:innen in die Maske und ins Kostüm gesteckt. Es ist immer ein großer Wanderzirkus, der jedes Mal neu auf- und abgebaut werden muss. Wenn das geschafft ist, gehe ich ans Set. Am Set wird dann Szene für Szene abgedreht. Zusammen mit dem:der Regie-Assistent:in sorge ich dafür, dass Regie, Kamera und alle anderen Gewerke zeitlich im Rahmen bleiben und alles gut zusammenläuft. Am Ende jeden Drehtages bauen wir die Basis ab und packen alles zusammen. Am nächsten Tag starten wir dann neu, oft an einem neuen Motiv.