1922 Euro brutto für die Saunameisterin in Teilzeit

Ich wollte und will Menschen aber eher präventiv helfen. Daher habe ich nach der Physiotherapie-Ausbildung einen Monat lang eine Yoga-Ausbildung in Indien gemacht und kurzzeitig in einem Fitnessstudio gejobbt. Dort habe ich Kurse und Massagen gegeben – und mich zum ersten Mal in sehr kurzen Saunaaufgüssen versucht. Eine Kundin meinte dann, ich solle mich bei der Sauna in Potsdam bewerben. So bin ich zu dem Beruf gekommen. Ein Jahr später habe ich eine zweiwöchige Weiterbildung vom Deutschen Sauna-Bund e.V. absolviert. Dort habe ich nochmal viel über die Physiologie, die Wirkung der Sauna, deren Bau, die Aromatherapie und ein paar neue Wedeltechniken gelernt.