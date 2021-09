1000 Euro brutto für den Eismacher

Ich habe während meines Studiums zum Medienkünstler ein Buch mit Eisrezepten von einer Freundin geschenkt bekommen und dachte: Ich probiere das mal aus. Mit meinen Mitbewohner*innen saß ich dann nachts auf dem Bett und habe das Eis verkostet. Die erste Sorte war Banane-Karamell mit gesalzenen Walnussstückchen. Weil wir das Eis so gut fanden, hab ich weitergemacht. Mein Ziel war es, zur Sommerausstellung meiner Universität Eis zu verkaufen, was ich auch geschafft habe. Als Produktionsraum habe ich die Abstellkammer meiner WG angemietet. Im Gegensatz zu unserer Küche entsprach die zum Glück den Anforderungen des Hygieneamts: abschließbar, gefliest, zwei Fenster, und jeweils ein Warm- und Kaltwasseranschluss. Ich habe die Pfandflaschen rausgeworfen und dafür drei Waschbecken, eine Gefriertruhe, einen Kühlschrank und einen selbstgebauten Pasteur mit integriertem Mixer eingebaut. Die Materialien dafür habe ich mit dem Bus vom Baumarkt in die Wohnung transportiert. Ich habe damals mein ganzes Geld, auch meine Ersparnisse, für Eismaschinen und Gefriertruhen ausgegeben. Als das nicht mehr gereicht hat, habe ich mir erst bei meiner damaligen Freundin, dann meinen Eltern und schließlich einer Bank Geld geliehen. Neben meinem Studium hatte ich einen Kredit über 120 000 Euro laufen. Damals habe ich mein Eis vor allem auf Veranstaltungen aus einem selbstgebauten Eiswagen verkauft. Den ersten Laden in Weimar habe ich 2016 gemeinsam mit meiner jetzigen Kollegin Flavia eröffnet.