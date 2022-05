Bis zu 7000 Euro für den selbständigen Klavier- und Cembalobauer

Wie ich Klavierbauer geworden bin

Ich habe schon als Kind und Jugendlicher Klavier gespielt. Mich interessierte, was für Berufsperspektiven es in Verbindung mit diesem Instrument gibt. Darum habe ich nach meinem Abitur und dem anschließenden Besuch einer Handelsschule ein Praktikum bei einem Klavierbauer gemacht. Dort habe ich das Handwerk lieben gelernt. Mir wurde deutlich, dass ich diesen Beruf in all seinen Facetten später ausüben möchte. Denn dabei hat man eine ausgewogene Aufteilung zwischen körperlicher und geistiger Arbeit. Gleichzeitig hat man viel mit Instrumenten und Musik zu tun. In den darauffolgenden drei Jahren habe ich die Ausbildung zum Klavier- und Cembalobauer vor der Handwerkskammer Baden-Württemberg gemacht. Die Berufsschule war für mich dabei ein notwendiges Übel, ist aber natürlich unausweichlich, um die Theorie im Beruf zu erlernen. Nach der Ausbildung habe ich dann zwei weitere Jahre in meinem Lehrbetrieb gearbeitet. Anschließend arbeitete ich ein Jahr in einem Verkaufszentrum, das fertige Klaviere und Flügel anbietet und nur seltener größere Reparaturen durchführt. Vor zweieinhalb Jahren habe ich mich dann selbständig gemacht.