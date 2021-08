Bis zu 3000 Euro brutto für den Radiojournalisten

Beim SWR moderiere ich zwei Wochen im Monat die Nachmittagsshow für die junge Welle „DASDING“. Meine Schicht beginnt um 9.30 Uhr. Manchmal recherchiere ich davor schon im Internet Themen und überlege mir, was ich zu den Songs erzähle, die wir den Zuhörern zeigen wollen. In der Redaktion informiere ich mich dann, was aktuell in der Welt abgeht: Ich durchforste Websites, frage bei den Kollegen von SWR Aktuell nach, lese Agenturmeldungen und Zeitungsartikel, gucke, was in den YouTube-Trends ist und worüber die Leute auf Twitter schreiben. Anschließend bespreche ich die ausgewählten Themen mit einem Show-Producer, der mit mir die Show gestaltet und mit dem Chef vom Dienst, der den Überblick darüber hat, ob die Themen schon in einer anderen Sendung vorkamen. Dann fange ich an, Interviewpartner zu kontaktieren und die Moderation zu schreiben. Es gibt Expertengespräche, die vorher aufgezeichnet und in der Sendung abgespielt werden. Manchmal machen wir das auch live in der Show. Um 18 Uhr ist dann Feierabend.