Bis zu 5000 Euro brutto für den Popstar – pro Auftritt

Als weiße Frau erfolgreich in Uganda

Ich trete als weiße Frau in Uganda auf und singe auf der Landessprache Luganda. Ich habe mich deshalb oft gefragt: Bin ich nur erfolgreich, weil ich weiß und privilegiert bin? Ich wusste außerdem lange nicht, ob es in Ordnung ist, was ich mache. Für mich zählt bei diesen Fragen vor allem: Was sagen die Menschen in Uganda? Wollen sie nicht, dass ich ihre Kultur in meiner Musik benutze? Auf ihrer Landessprache singe? Doch die Menschen vor Ort haben meine Musik total angenommen, sich über mein Interesse und meinen Umgang mit ihrer Kultur gefreut. Außerdem gestalte ich die Kunstfigur Deena nicht alleine. Die Menschen, die meine Kostüme entwerfen, meine Fotoshoots planen und mich stylen sind alle in Uganda aufgewachsen und Schwarz. Auch mein Produzent kommt aus Uganda. Gemeinsam erschaffen wir meine Musik und mich als Künstlerin.

Welche Eigenschaften man braucht

Man braucht Selbstsicherheit, weil es viele Leute gibt, die einen bei seiner Musik beeinflussen möchten, jeder findet in der Musik unterschiedliche Dinge gut. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was man selbst als Künstlerin erreichen möchte. Man braucht auch ein gewisses Feingefühl im Umgang mit Menschen, damit man höflich und freundlich mit seinen Mitmenschen und seinem Team umgehen kann, aber trotzdem sagt, was einen stört. Loyalität finde ich vor allem für die Zusammenarbeit im Team wichtig. Mir ist wichtig, dass ich gut mit meinem Management arbeiten kann, dass zwischen uns eine Vertrauensbasis existiert.