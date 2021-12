3100 Euro brutto im Monat für die Erzieherin

2016 ging für mich dann die fünfjährige Ausbildung zur Erzieherin los. Das ist zwar ziemlich lang, aber sie beinhaltet auch eigentlich zwei Ausbildungen. Nämlich die des Kinderpflegers und die des Erziehers. Trotzdem kann die Dauer je nach Praxiserfahrung und Bundesland variieren. In den ersten zwei Jahren macht man erstmal seinen Kinderpfleger. Da habe ich verschiedene Einrichtungsformen kennengelernt und konnte durchgehend praktische Erfahrungen sammeln – im Kindergarten und in einem Hort. In dieser Zeit hatte ich nur alle zwei Wochen für zwei Tage Schule. Also wesentlich mehr Praxis als Theorie. Als ich meinen Kinderpfleger in der Tasche hatte, habe ich gleich mit dem Erzieher weitergemacht. Zwei Jahre Schule – keine Praxis. Außer mal ein Blockpraktikum von vier oder sechs Wochen. Dafür war ich in einer Heilpädagogischen Tagesstätte, einer Gehörloseneinrichtung. Im letzten Jahr der Ausbildung, dem Anerkennungsjahr, war ich dann wieder durchgehend in einer Einrichtung tätig.