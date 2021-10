3000 Euro brutto für die Spielplatzkontrolleurin

In Mainz gibt es rund 280 Spielplätze. Die habe ich mir mit einem Kollegen aufgeteilt. Das heißt, ich bin etwa für die Hälfte davon zuständig. Pro Tag fahre ich etwa fünf bis sechs von ihnen ab und kontrolliere, ob alle Geräte in einem guten Zustand sind. Dafür braucht es ein bisschen Erfahrung. Als Schreinerin kann ich besser einschätzen, wann ein Holzpfosten morsch ist oder ein Brett zu ausgefranst. Wenn sich die Kinder beim Spielen mal einen Spreißel holen, dann ist das okay. Aber so richtig spitz dürfen Bretter natürlich nicht sein, niemand soll sich schwer verletzen. Für einen durchschnittlich großen Spielplatz brauche ich etwa 20 Minuten bei einer Sicht- und Funktionskontrolle, kleinere Schäden bessere ich selbst aus. Eine kaputte Schraube an der Wippe zum Beispiel, oder ein wackelndes Brett am Sandkasten. Größere Probleme gebe ich an meine Kollegen weiter, dann fährt ein Team zum Spielplatz und kümmert sich um die Schäden. Viel Zeit kostet mich der Verkehr in Mainz. An manchen Tagen brauche ich für die Anfahrt zu den Spielplätzen länger als für die Kontrollen selbst. Im Winter werden außerdem neue Spielgeräte aufgebaut, die muss ich dann prüfen und eine Abnahme machen. Das mache ich unter anderem mit einem sogenannten Kordelfangprüfer. Der sieht ein bisschen aus wie eine Saugglocke mit einer feinen Perlenkette. Damit checke ich, ob sich Kordeln von Kinderjacken an den Rutschen verhaken können.