3000 Euro brutto für den Binnenschiffer

„Mein Bruder und ich sind das ganze Jahr an Bord. Unser Fahrgebiet erstreckt sich mehr oder weniger durch ganz Deutschland, nach Frankreich, in die Schweiz und manchmal auch in die Niederlande. Die längste Strecke, die wir fahren, ist von Haldensleben in Sachsen-Anhalt nach Mulhouse hinter der französischen Grenze und dauert neun Tage. Unser Schiff ein sogenannte „Partikulier“, also selbstständige Schiffseigentümer. Das heißt, wir rufen bei den Reedereien an und fragen, welche Frachten es gibt und zwischen welchen Orten diese zu transportieren sind. Wir transportieren dann hauptsächlich Mais, Getreide und Futtermittel wie Raps- und Sojaschrot. Manchmal fahren wir auch Düngemittel oder Schwergüter, die nur schwer oder gar nicht über die Straße transportiert werden können.

Wie der Arbeitsalltag eines Binnenschiffers aussieht

Wir fahren täglich 14 Stunden durch, von 6 bis 20 Uhr. Wir wechseln uns aber am Steuer auch mal ab. Man muss sich natürlich auskennen, also im Kopf haben, wie die Fahrtstrecke ober- und unterhalb der Wasserlinie aussieht und auch bei schlechter Sicht und Nebel die Radarfahrt beherrschen. Jeder Fluss und jeder Kanal hat seine eigenen Ansprüche. Wenn wir auf der Suche nach neuen Frachtaufträgen sind, hängt meistens einer von uns beiden einige Stunden am Telefon. Und natürlich gibt es Arbeiten an Deck, die täglich anfallen. Das geht vom Abwaschen des Schiffes bis hin zum Schleifen, Entrosten und Lackieren. Man macht regelmäßig einen Rundgang über das Schiff, um zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist oder ob man etwas reparieren muss. Auf den tagelangen Fahrten kann man sich die Arbeiten am Schiff so einteilen, dass man es auch mal langsamer angehen lassen kann. Ab 20 Uhr haben wir Nachtruhe.

Vorstellung vs. Realität

Viele stellen sich das Leben an Bord wahnsinnig aufregend und anders vor. Dabei ist hier an Bord einiges wie an Land: Wir haben fließend Wasser, eine Spülmaschine, eine Waschmaschine, einen Trockner und einen Fernseher. Das Schiff ist 85 Meter lang, mehr als acht Meter breit und besteht aus einer Ladefläche, einem Fahrerhaus und zwei Wohnungen. Meine Wohnung vorne, mit Schlafzimmer und Bad, ist ungefähr 20 Quadratmeter groß. Die Wohnung hinten ist um die 60 Quadratmeter groß. Da ist das Schlafzimmer meines Bruders, ein Wohnzimmer, ein Essbereich, eine große Küche und ein großes Bad. Wir haben sogar eine kleine Sauna und einen Whirlpool. Nur der Blick morgens aus dem Fenster ist jeden Tag ein anderer.

Wie ich dort hingekommen bin

Meine acht Geschwister und ich waren von klein auf auf dem Binnenschiff meiner Eltern. Nach meinem Realschulabschluss wollte ich daher auch die Ausbildung zum Binnenschiffer machen. Ich habe in der Hauptschule zwar auch Praktika gemacht und in andere Berufe reingeschaut – aber das war alles nichts für mich, weil Wasser für mich einfach dazugehört.